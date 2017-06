¿Rosángela Espinoza llamó insegura a Ivana Yturbe por Mario Irivarren?

La guerrera Rosángela Espinoza nuevamente está en el ojo de la tormenta, luego que Ivana Yturbe la dejara como la nueva ‘resbalosa’ con su pareja Mario Irivarren. Sin embargo, el íntimo amigo de la ‘Chica selfie’, Antonio Tafur lo negó todo.

“Conversé con ella (Rosángela) y es falso. Es un tema de inseguridad de Ivana, de hacer ver cosas donde no las hay, soltando cosas que no tienen fundamento”, dijo Tafur tras adelantar que Rosángela no dejará pasar más tiempo para aclarar las cosas con el propio Irivarren. “Su inseguridad (de Ivana) es más grande que otra cosa”, agregó.

¿Mario es el tipo de Rosángela?

No creo que sea su prototipo. Ella busca un hombre más maduro, más centrado y por la edad, no lo veo. A Rosángela siempre se le ha vinculado con gente mayor, va más por ese lado.

¿Hay temor por una demanda de Carlos Zambrano?

No existe temor, es más no hay un tema de demanda ¿Por qué tendría que demandar? Por hablar la verdad, no creo.