Rosángela Espinoza: “Micheille Soifer utiliza a Kevin Blow”

Le dijo de todo. La ‘chica selfie’, Rosángela Espinoza y Micheille Soifer enfrentadas una vez más. En la última edición de Esto Es Guerra, las competidoras se mandaron varías indirectas antes de iniciar el juego “preguntas divinas” en el que ambas recibirían tortas en la cara.

Rosángela, quién inicio el picante enfrentamiento, mencionó que la ‘michi’ no oficializa a Kevin Blow. “Tú utilizas a Kevin Blow, te carga la maleta hace años y no lo oficializas en público”, dijo la autodenominada ‘barbie peruana’. Como era de esperarse, la voluptuosa guerrera no iba quedarse en silencio y arremetió contra Espinoza.

“Es de lo único que tienes que hablar, porque no tienes otro talento. En cambio yo sí… Lo único que tengo que decir es que tengo a mi lado a un hombre bueno que me apoya y eso es suficiente”, explicó la cantante.

Por otro lado, ambas competidoras se enfrentaron en el juego de las tortas y fue la ‘chica selfie’ quién sufrió un impase al no querer recibir un tortazo de la ‘michi’. Además, al demostrar su constante negativa, manchó de chantilly el rostro de Soifer y esta desató toda su furia contra la modelo.

