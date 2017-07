Rosángela Espinoza: “No me colé a fiesta de Nicola”

Rosángela Espinoza negó los comentarios de Nicola Porcella, quien señaló que no tiene amigos en ‘Esto es guerra’ y que se coló en su última fiesta de cumpleaños porque no la había invitado. La popular ‘chica selfie’ negó la versión del capitán de Las Cobras y aseveró que es educada con todos sus compañeros del reality.

“Cuando a mí no me invitan yo no me meto para nada, recién conozco a Nicola cómo me voy a meter a su cumpleaños, se habrá confundido. Sí me hablo con las chicas del programa, con Melissa Loza, con las demás no porque tienen enamorados y están en otra cosa. Yo saludo a todos del programa, desde el personal de vigilancia y a los guerreros. Con todos me llevo súper bien, pero siempre marco distancia de las personas que no tengo confianza”, dijo la modelito.

De otro lado, acotó que prefiere mantener su relación sentimental con el empresario Ricardo Arrieta muy alejada de los medios pues “uno no sabe lo que va a pasar, vamos lento”. Sin embargo, mostró su deseo de casarse a los 30 años. “En un par de años espero estar casada, creo que todo tiene su tiempo y no estoy desesperada, una no puede tomar las cosas a la ligera en esta situación”, apuntó Espinoza que no tiene problemas que algunas empresas hayan auspiciado su fiesta de cumpleaños.(V.R)