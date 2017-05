Rosángela Espinoza no quiere a Micheille Soifer en “Esto es Guerra” y lo demuestra así

En la última emisión de “Esto es Guerra”, Micheille Soifer y Korina Rivadeneira cayeron en sentencia. Tras esta situación todos los “guerreros” tuvieron la misión de salvar a una de las dos.

Cuando le tocó el turno a la modelo Rosángela Espinoza, sorprendió a todos sus compañeros al tratar de ubicarse detrás de su enemiga Micheille, sin embargo un segundo después cambió de parecer y se fue hacia Korina.

Esto incomodó a la cantante, quien no dudó en despotricar contra Rosángela, pero ella no se quedó callada y señaló lo siguiente:“Ella siempre me molesta así que está bien la decisión que he tomado para ver quién es la mejor opción para el programa está bien”, indicó Rosángela muy incómoda.