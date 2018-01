Rosángela Espinoza se limpia de críticas

Luego que muchos cibernautas la criticaran por autoproclamarse la ‘Barbie peruana’, pues muchos la acusan de usar Photoshop (corrector de imagen) en sus fotos, la modelo Rosángela Espinoza afirmó que le resbala lo que digan de ella y asegura que sus instantáneas no son retocadas.

“No es la Barbie, soy yo. Si me critican, pues me río, jajaja. ¡Ojo! no hay Photoshop solo es el brillo de la cámara”, posteó la ‘Chica selfie’ debajo de una imagen donde se luce un vestido que deja ver sus curvas de infarto.

Cabe indicar, que ‘Rous’ aclaró que el cuerpo que tiene se debe a que hace mucho deporte y come saludable.