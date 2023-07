Compartir Facebook

Tras el regreso de Rosángela Espinoza a ‘Esto es guerra’, la chica reality habló sobre la razón por la cual volvió en ‘Mande quien mande’.

Recientemente Rosángela sorprendió a todos los televidentes al presentar su regreso al programa reality ‘Esto es guerra’. Esta noticia impactó y sorprendió a sus seguidores, así como también ocasionó críticas por parte de sus detractores.

Sin embargo, para dejar en claro las cosas, la chica reality se presentó en el programa ‘Mande quien mande’, donde brindó más detalles sobre su retorno a EEG.

Rosángela habla de su regreso a EEG

Rosángela Espinoza estuvo como invitada en el programa de espectáculos, donde María Pía Copello no dudó en preguntarle acerca de su regreso al programa reality. La ‘guerrera’ no dudó en hablar acerca de la razón por la que regresó al programa indicando que no se encontraba conforme con la forma en que se retiro de EEG.

«Este año dije que no hay que decir nunca. También quedó un sabor amargo de mi salida, no salí bien», expresó tras recordar que llevaba 6 meses alejada del reality.

Tras esto, recordaron lo alarmados que se mostraron sus compañeros tras su regreso al programa, pues muchos se mostraron insatisfechos con su aparición.

Carlos Vílchez en su papel de la ‘Carlota’ aprovechó la presencia de Rosángela y la criticó por usar lentes de sol en el set, pues aseguró que le parece algo ‘huachafo’. Sin embargo, Rosángela tomó esto a modo de broma y llamó ‘envidiosa’ al personaje para luego proceder a quitarse los lentes.

¿Cuáles fueron sus exigencias para regresar a EEG?

Durante el programa reality muchos de los participantes de ‘Esto es guerra’ quedaron impactados con el regreso de Rosángela. Debido a esto la chica reality aprovechó para expresarse al respecto.

Rosángela aprovechó para dejar en claro que no ha regresado para quitar el puesto a nadie, pues tuvo en cuenta que hay participantes que no tienen mucha experiencia en el programa.

«No le voy a quitar el puesto a nadie, porque todos tienen la oportunidad de crecer en la televisión. No soy egoísta y sé que es empezar como los chicos nuevos, que están experimentando esta etapa». expresó.

Además, aprovechó para exigir que le den el camerino que ella usaba, pues al parecer le había agarrado cariño a su espacio personal.

«No he venido a sacar a nadie, solo quiero mi camerino sola. Soy directa y no soy hipócrita. Este camerino siempre lo he tenido. Hice muchas cosas, he estudiado… Tienen que desinfectarlo», agregó.