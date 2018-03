FOTO | Rosángela Espinoza sorprende con este look a todos sus seguidores

Rosángela Espinoza no deja de llamar la atención, esta vez la actual guerrera puso en mensaje en sus redes sociales y sorprendió con un estilo muy peculiar. Pero lo que más llamó la atención de los cibernautas fue lo natural que luce en la fotografía.

“Uno se va descubriendo, y te pones a reflexionar que no vale la pena en perder nuestro valioso tiempo en cosas que no te apasionan. Cumple tus sueños y no te des por vencido” , era lo que se leía en la red social de la modelo.

Los comentarios no se hicieron esperar aduciendo que se le veía muy bien así a Rosángela. “Linda preciosa”, “Hermosísima mi Rous sigue adelante enfócate en lo que te hace feliz y no hagas caso a las envidiosas, tú eres la mejor”, “Eres muy hermosa como un diamante “, eran algunos de los comentarios. No queda duda que la ‘Barbie Peruana’ es una de las jóvenes más influyentes en moda y belleza.

Cabe resaltar que, Cathy Saenz hace pocos días le recordó los peores episodios que ha tenido la ‘chica selfie’ y aclaró que no tenía credibilidad. Además le refrescó la memoria y le sacó en cara su romance ‘armani’ con Zumba.