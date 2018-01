Rosángela Espinoza: “SOY NATURAL”

La modelo Rosángela Espinoza no soportó que muchos cibernautas la acusarán de haber abusado del photoshop (herramienta para retocar imagen) en las fotos de su calendario 2018, la ‘Chica selfie’ decidió callarle la boca a todos colgando un video en Instagram donde se luce en un diminuto bikini que deja ver su contorneada figura.

En el clip se puede apreciar a la exchica reality dando vueltas, dejando en claro que su anatomía no necesita ningún tipo de arreglito. “Estoy subiendo este video para que vean que yo me siento feliz con mis medidas. Soy delgada y no tengo por qué utilizar reducción o aumentar mis medidas; no quiero que manchen la foto de mi calendario 2018”, aclaró ‘Rous’.

“Se utiliza ‘Photoshop’ para un tema de iluminación, manchitas, filtros, etc. Agradecer al fotógrafo profesional por la toma del calendario 2018 y al equipo de producción. También para mantenerme así realizo bastante deporte, porque bailo desde los 8 años jajaja. Para que se rían un poquito, que tengan un lindo día”, agregó.

Los seguidores de Rosángela aplaudieron la osadía de la modelo y le pidieron que siga publicando más videítos. “No hagas caso a la gente envidiosa. Sigue adelante”, “Hermosa por donde se te vea”, “Simplemente diosa”, “Mi bella se te ve espectacular por tus cuatro lados”, “Realmente un monumento de mujer, toda una muñequita linda y preciosa”, se puede leer en algunos comentarios.