VÍDEO | Rosángela Espinoza le manda terrible calificativo a ‘excombatientes’

Rosángela Espinoza no se aguantó nada y le dijo de todo a las ‘excombatientes’. La guerrera no midió sus palabras y tildó de ‘víboras’ a sus excompañeras de Combate, desatando una serie de calificativos en su contra. Además reveló que la excombatientes no la dejaban maquillarse cuando se encontraban en el reality conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.

“Prefiero estar mil veces en ‘Esto Es Guerra’ que estar con estas víboras … porque yo estoy feliz de estar aquí en el grupo (los que siempre fueron de ‘EGG’) “, eran las palabras la bailarina. Además indicó que no se puse en ningún momento la camiseta de Combate. “Yo no me identifico con ‘Combate’ la gente no me va a criticar en absoluto yo soy libre en tomar mis decisiones”, manifestó.

Asimismo, Espinoza aclaró en su paso por ‘Combate’ habían muchas personas que se creían “Divas”y no la dejaban crecer. “Cuando yo entre a ‘Combate’ de verdad muchas de estas personas (Alejandra Baigorria, Micheille Soifer, Karen Dejo) se creían las divas en ese programa siempre a los nuevos los minimizaban, pero ahora ya pasaron de moda”, alegó muy eufórica.

MINUTO 22:17