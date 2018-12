Rosángela Espinoza ya piensa en boda

Rosángela Espinoza ya no duda en mostrar su amor con Víctor Hugo Cornejo, quien apareció por primera vez frente a las cámaras de ‘América Espectáculos’. Ambos contaron que su relación se va consolidando en estos ocho meses de romance, al punto que no descartan matrimonio para más adelante. “Hay que ver qué dice el tiempo, nos estamos conociendo y vamos a ver qué pasa. Ya tenemos ochos meses y estamos muy bien”, señaló Victor Hugo que reveló que sabe lidiar muy bien con el trabajo de la chica reality, ya que es una mujer emprendedora y muy talentosa. “Todo tranquilo es su trabajo y mientras todo esté bien en el programa todo muy bien, ella es una mujer muy talentosa y tiene que aprovechar su talento en el programa”, dijo el empresario que le regaló lujosos accesorios a la chica reality. En tanto la ‘chica selfie’ aseguró que se lleva muy bien con la familia del empresario, con quien ayer viajó a Miami para pasar Año Nuevo. “Me llevo muy bien con su familia, su mamita me regaló una pulsera linda y eso tiene mucho significado, estoy muy bien y feliz. Ahora nos vamos una semanita a disfrutar de las playas de Miami”, refirió.