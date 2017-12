Rosángela Espinoza a Yahaira Placencia: “Yahaira me quiso reventar la cara”

La ‘chica selfie’, Rosángela Espinoza, asegura que el 2017 fue un año exitoso pese al bochornoso incidente que vivió junto a Yahaira Plasencia. Para el nuevo año que se avecina, espera que el fallo salga a su favor tanto para el proceso que sigue con la salsera como para el que lleva contra ‘Tito’ Cáceres y El ‘Zorro’ Zupe, explicó la exguerrera quien se unió a ‘Rústica Club’

-¿Cómo recibirás el 2018?

Creo que el 2018 lo voy a recibir trabajando, porque cuando empiezo así me va bien. Ya salí de vacaciones de la universidad, aunque muchos no lo crean saco siempre buena nota y me siento adelante para escuchar mejor.

-¿Cierras el año soltera?

Sí, soltera, en compañía de mis sobrinitas, me he vuelto una tía muy chocha.

-¿Y ya te gustaría convertirte en mamá?

Creo que en el 2018 o 2019 ya me gustaría ser mamita.

-¿Cómo va el juicio con Tito Cáceres y el Zorro Zupe?

Ese es un tema legal que no quiero abundar, ya la autoridad encargada de ese problema se encargará o no tengo nada que ver ahí.

-Se sabe que ambas personas no han ido a las confrontaciones. ¿Crees que se están burlando de la justicia?

La confrontación era entre Ricardo Zúñiga y Ernesto Cáceres y no han asistido a ninguna de las dos. Ellos creen que no va a pasar nada, pero es un tema legal recontra delicado, cual sea los resultados estaré contenta porque se hizo justicia y nadie tiene derecho a manchar mi imagen

-Par ti debe ser tedioso ir al poder judicial por este caso y por el de Yahaira…

Estoy tranquila, cuando alguien le falta a mi dignidad yo me voy hasta las últimas, soy de las personas que lucha hasta que reciban sus castigos.

-¿Es cierto que su propósito era ‘reventarte la cara’?

Sí. Porque después del tortazo y la patada ella quería seguir agrediéndome, empujó a los conductores, me siguió para querer golpearme. Tengo un video donde ella dice que me quiere reventar la cara y la denuncia sigue su curso.