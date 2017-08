Rosángela felicita a Lucas por su relación con Karen Dejo

Pese a que no mantienen comunicación desde hace un buen tiempo, Rosángela Espinoza felicitó a Lucas Piró por haber iniciado una relación con Karen Dejo, la cual espera sea real y no un ‘armani’. “Yo no necesité de esas cosas para ganar ‘El gran show’, no creo que utilicen algo así, sería tan bajo. Yo creo que está haciendo un buen trabajo y no necesitan de algo para llamar la atención. En lo personal veo que Lucar y Karen hacen bonita pareja”, comentó la guerrera, quien estuvo en el ‘Colombian Circus Sobroso’ en Carlos Izaguirre con Panamericana Norte, Independencia.

De otro lado, comentó que pronto dará detalles de la relación que tuvo con ‘Carloncho’, esto luego que su mamá lo señale de un hombre celoso e inseguro.