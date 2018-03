“Rosángela no tiene credibilidad”

Luego que Rosángela Espinoza mencionara en ‘Esto es guerra’ que no se identificó con ‘Combate’ y que nunca regresaría al reality conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Shuller, la productora del espacio de entretenimiento, Cathy Sáenz, aseguró que para ella la popular ‘chica selfie’ “no tiene credibilidad” y le recordó los bochornosos incidentes que tuvo en algunos realities.

“Ya sabemos más o menos cómo es que Rosángela ha pasado por los realitys. Ella ha estado en ‘Verano Extremo’ y sabemos lo que hizo (discutió con Génesis Tapia y Chris Soifer), también estuvo en ‘Esto es guerra’ y sabemos lo que hizo (se peleó con Yahaira Plasencia). Y si dice que en ‘Combate’ fue capaz de prestarse para un romance, no sé porque tendría que responderle a alguien que para mí no tiene credibilidad. Para mi Rosángela es una persona del medio, yo soy productora y no tengo por qué discutir con ella ni con sus opiniones”, mencionó Sáenz

En cuanto a las declaraciones de Peter Fajardo, productor de ‘Esto es guerra’, quien negó rotundamente estar copiando juegos y minimizando a los combatientes, Sáenz dice que aún los siguen copiando y espera que todo cese.

“No tengo nada en contra de Peter, no hay ninguna enemistad, la cosa es el respeto que se tiene que dar entre canales. Si ellos hacen una parodia donde supuestamente son los Maldini y nosotros los Gonzales e insinúan que los combatientes son de un estrato menos, obviamente a todo el mundo va a lastimar, incluso a los chicos del programa pese a que son amigos. Dicen que no se copian pero aún usan nuestros colores, hacen referencia de nosotros en su programa”, precisó la productora. (V. Rondón)