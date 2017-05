Rosángela Espinoza pone en aprietos a Zambrano por esta razón

Rosángela Espinoza no se quedó callada luego que el futbolista de la selección peruana, Carlos Zambrano, negó tener algún vínculo con la ‘chica selfie’. Aseguró que en diciembre del año pasado un amigo en común los quiso presentar a pedido del popular ‘Kaiser’, pero ella se negó.

“La verdad me molesta porque yo no he mencionado nombres, cuando alguien escribe algo así algo debe de temer (en referencia al mensaje de Zambrano), yo a él no lo conozco, pero soy una persona sincera y digo las cosas como son”, señaló a a América Espectáculos.

“Sí, un amigo me lo quería presentar porque él me quería conocer, eso fue el año pasado, en diciembre. No me interesa conocer a ningún futbolista, menos de la selección peruana porque no es mi onda”, añadió.