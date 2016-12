Rosángela quiere ser Miss Perú

Quiere sacarse el clavo. Luego de su frustrado intento de participar en el Miss Perú en el año 2012, Rosángela Es­pinoza contó que espera participar en el certamen de belleza en el 2017.

“Yo mido un metro sesenta y siete y en el certamen te piden como base tener un metro setenta y esos tres centímetros que me faltaban me alejaron de mis sueños, pero por más que traté no se pudo. Más allá de eso, creo que muchas chicas se identifican conmigo”, dijo la modelo.

“El año pasado Jessica Newton nos sorprendió con la participación de Mirella Paz, me imagino que a pesar de mi talla, ella sí permitiría que yo parti­cipe, yo sí me animaría a participar en el Miss Perú el otro año, me encantaría ser una Miss Perú, pero vamos a ver si se da”, agregó la bicampeona del ‘Reyes del show’, quien celebrará este 31 en la fiesta del Pacífico en el Monumental.

Dentro de los proyectos que alista para el nuevo año, la popular chica selfie espera abrir una academia de baile. “Voy a abrir una academia de baile, he descubierto algo muy pasional en la danza y de todas maneras en el 2017 tendrá un local propio. Además me gustaría incursionar en la actuación, creo que uno como artista debe de prepararse para todo en esta vida”, finalizó la curvilínea.

TE PUEDE GUSTAR: