Rosángela sufrió en ‘El gran show’

Pese a que fue bi­campeona en el reality en ‘El gran show’, la modelo Rosángela Espinoza revelará esta noche en el set de ‘El reventonazo de la Cho­la’ que fue duro para ella recibir comenta­rios, críticas y desalien­to de gente extraña y de una persona a la que amaba, durante su par­ticipación en el progra­ma de Gisela Valcárcel. “Siempre me estaba diciendo que no iba a durar y eso es lo que realmente me chocó… pero soy una persona que no se podía quedar atrás”, cuenta entre lágrimas la proclamada ‘Chica Selfie’. Sin embargo, asegu­ró que EGS le cambió la vida y que fue una gran oportunidad para su carrera en la televisión.

