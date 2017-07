Rosángela y Yahaira en guerra

Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza no se pasan para nada y quedó en evidencia en la última edición de ‘Esto es guerra’. La pelea se inició cuando la salsera se burlaba que la modelo se haya puesto nerviosa con la presencia de su ex Carloncho y ante ello le dijo a la producción del reality que también traiga a Jefferson Farfán.

Tras esto Yahaira señaló que no tendría pro­blemas en enfrentar a su expareja en el set porque “cuando una ya no siente nada por la otra persona no se pone nerviosa, si viene no tengo problemas porque yo a mis 23 años soy una persona más madura que tú”. Este comen­tario provocó que Rosángela se mande con todo: “por supuesto, tienes 23 años y con mucha más experiencia que yo”.

‘YAHA’ MUDA

Y como era de esperarse, Yahaira no se quedó callada y aseguró saber un secreto bien guardado de la ‘chica selfie’. “Si yo abro la boca de algo que yo sé, se muere. No puedo decirlo y hay muchas personas aquí que lo saben”, expresó a América Espectáculos.

Por su parte, la modelo le hizo una fuerte advertencia a la cantante bso­bre sus insinuaciones, pues podrían llegar al plano legal. “Que tenga cui­dado porque ahorita estoy en una demanda con un señor (˝Zorro Zupe”) por difamación. Estoy trabajando para cuidar mi imagen. Que tenga cuidado porque a la ligera, una no puede decir cosas sin tener pruebas”, expresó muy incómoda.