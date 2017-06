Rosángela: “Yahaira es tramposa”

La modelo Rosángela Espinoza acusó de “tramposa” y de tener preferencias a Yahaira Plasencia tras perder una competencia ante la salsera en ‘Esto Es Guerra’. “Me dejé porque no juego con tramposas. Varias veces ella ha soltado el tronco y no me han dan el punto. Entonces, hay preferencias. Cuando aprenda a pesar los truncos, ahí que no se caiga…”, dijo asada la popular ‘chica selfie’ a América Espectáculo.

Al respecto, Yahaira respondió: “Si le gané ahorita, de repente ella me gana en otro juego. Solo que ella es picona y no le gusta perder. No voy a responder, pero igual la voy a buscar para que me lo diga en mi cara”.