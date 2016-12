Rossana amarga con Jockey Plaza

La conductora de ‘Hola a todos’, Rossana Fer­nández Maldonado, habló sobre el momen­to de desesperación que vivió el último martes en las instalaciones del Jockey Plaza, donde se produjo un amago de incendio.

“Después del almuerzo, estaba por la zona de los cines sola y de pronto una señora con­testa el teléfono y avisa ‘me dicen que hay un incendio y tenemos que salir’; yo me dije ‘qué raro, no hay ninguna alarma, nada’. Me acerqué a la puerta a hablar con la persona de seguridad y me comentó que sí pare­cía haber un incendio, pero él no estaba seguro de nada.”, señaló la rubia. Asimis­mo, Rossana se mostró indignada ante el actuar de miembros de seguridad del establecimiento quienes no hacían nada por evacuar al público que se encontraba dentro del recinto.

“Yo me dirigí hacia mi auto en el esta­cionamiento del segundo piso y lo que me sorprendió fue que los autos seguían entrando. Las personas no sabían de la emergencia. Le comenté eso al señor de seguridad; a lo que él me respon­dió de lo más calmado ‘esa es una zona pequeña, ya está cercada’”, re­firió. “Es ridículo que si dan una alarma de emergencia, la gente siga cobrando. Sé además que en algunas tiendas lo estaban haciendo.”, finalizó la actriz.

