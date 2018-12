Rossana Fernandez Maldonado dice que no regresará a programa de Gisela

La actriz Rossana Fernández Maldonado comentó estar preparada para la final de ‘El artista del año, el dúo perfecto’ y que no le afectaría no levantar la copa del reality de talentos porque tiene muy claro sus “capacidades” sobre el escenario. “Mi ego no va por ese lado, no mido mis capacidad o talentos por un concurso, todo lo que he conseguido en la vida es porque lo he chambeado, porque he trabajado como hormiga durante largos años. Si no gano, no me afecta a nivel del qué dirá la gente, porque no me toca directamente con lo que soy como artista y como persona”, sostuvo la rubia.

De otro lado, Rossana comentó que no volverá a pisar la pista de ‘El artista del año’, salvo que la llamen como jurado. “En este formato de programa ya cumplí, ya hice mil locuras, mil bailes, mil caracterizaciones. Ahora, si me invitan de jurado, podría ser; pero de participante, ya no”, indicó.