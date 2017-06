Rossy War responde a ‘Peluchín’ por burlas a Yahaira

Luego que Rodrigo González se burlara del ‘look’ con cerquillo que presentó Yahaira Plasencia en su ingreso a ‘Esto es guerra’ y la comparara con la cantante Rossy War, la reina de la technocumbia salió al frente para aclarar al conductor de ‘Amor, amor, amor’ que la salsera no se parece en nada a ella.

La ‘ronquita’ tomó tranquilamente los comentarios en las redes sociales de la figura de Latina y no lo toma como un insulto. “No tiene relevancia. Así no es mi look, yo uso botas, sombrero… Yo no lo veo como una burla, si se burló, no me afecta porque yo no veo televisión hace tiempo, hace unas semanas perdí a mi papá y me encuentro muy afectada”, comentó a Karibeña la intérprete de ‘Que te perdone Dios’.

Por su parte, Yahaira si respondió a González y dijo que para ella es un honor que la hayan comparado con la popular cantante. “Si me han dicho Rossy War, es un honor porque es una gran cantante con gran trayectoria y lo dijeron por el cerquillo, normal, a mí no me molesta nada. A mí me encanta mi look”, afirmó la salsera y ahora guerrera.

También respondió a ex amigo Jerson Reyes en redes sociales, quien se burló de su ingreso al reality de América TV por las redes sociales. “¡Ay por favor! A mí que me importa, es un ‘X’ para mí. Para mí él (Jerson Reyes), no vale”, puntualizó en América Espectáculos. (A. Romero)