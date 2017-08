RR: “Es peligroso hablar del tema”

El programa ‘Espectáculos’ emitió un informe donde Ricardo Rodrí­guez, el denominado ‘RR’, sería el colaborador del Servicio Secreto Nor­teamericano. “Salió mi nombre en televisión peruana, es algo que va en contra de mi seguridad y de la seguridad de mi familia. No puedo hablar del tema, en este país es muy delicado. Las leyes prohíben hablar de este caso, no tengo nada que ver ahí”, dijo Ricardo negan­do ser quien delató a Evelyn.

Sin embargo, mi­nutos después ‘Riky’ como es conocido por sus amigos, dijo que no desmiente nada respecto a su caso. “Exactamente no puedo hablar del tema, no te desmien­to, no te puedo decir nada porque es un proceso y lamentable­mente no se puede ha­blar del tema”, acotó.