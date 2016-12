Rumbón de Año nuevo

¿Aún no tienes pensado a qué lu­gar ir para despedir el año viejo y recibir bailando el 2017? No te preocupes más, porque tenemos la solución para tu dilema. Así es, Kari­beña siempre piensa en ti y te brinda la mejor propuesta para que goces a más no poder en la despedida del fin de año: Rumbón del año 2017, este es el nom­bre del evento que organiza Karibeña.

Contará con la presencia de Deyvis Orosco y el Grupo Néctar, Corazón Se­rrano y Alegres de Bambamarca. La diversión de este 31 de diciembre está asegurada en El Huaralino, desde las 8 de la noche. Para más información puedes comunicarte a los teléfonos 955 510 371 – 990 070 497.

“Invitamos al público a recibir este 2017 con lo mejor de nuestra música y diversión sana. Les ofreceremos lo mejor de nuestras producciones y la pa­saremos espectacular, para no olvidar jamás”, señala Deyvis Orosco, quien se encuentra emocionado por compartir una hermosa reunión que promete full diversión ¡No te lo pierdas!

