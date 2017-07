Ruth Karina de aniversario

La cantante Ruth Karina y su orquesta Pa’ gozar celebrarán este sábado en el Maracaná de Jesús María, el 18 aniversario de su exitoso ‘Baile del calzón’, con la participación de artistas que gozaron con ese ritmo, como July Pinedo, Paola Ruiz, Claudia Por­tocarrero y muchos más.

“Cuando adapté la le­tra y se le puso el ritmo de cumbia, entró como un rellenito del disco. Nunca me imaginé el enorme éxito que al­canzaría y que fuera la canción que me dio a cono­cer, incluso me haga ganadora de un Disco de Oro y que aún se mantenga en el gusto de la gente”, dijo la charapita.