Saca cachita a mario

Lo pasado pisado, este parece ser el refrán que utiliza Leslie Shaw, quien al ser consultada sobre si volvería a cantar junto a Mario Hart en un escenario, la rubia dijo que no tendría problema alguno. “Mientras me paguen, yo no tengo ningún problema, yo normal, yo no haría berrinche”, señaló la cantante.

En cuanto al mensaje que hizo Korina Rivadeneira del Lima Music Fest, donde minimizó la presencia de los otros artistas del concierto, asegurando que solo J Balbin superó al piloto y donde además Leslie fue la telonera, la rubia considera que la veneca lo dijo ‘por amor’.

“Está enamorada, pues, yo alguna vez dije lo mismo (risas). Una tiene que apoyar a su pareja en las buenas y en las malas. Hay de todo, el que escoge es el público, uno estudiando puede mejorar… Uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que le dé la gana, es su plata”, señaló.

Respecto a la permanencia de Korina en nuestro país, la intérprete de ‘Decide’ prefiere no opinar. “No sé, ¿bien, pues, no?, es que no son temas de los que tenga mucho conocimiento, esas cosas de leyes no sé mucho, prefiero no opinar”, refirió.

NO FORMALIZA ROMANCE

Finalmente, la Shaw contó que se encuentra feliz con su boxeador, Luis Carrillo, con quien aún no formaliza un romance. “Estoy contenta en general, me está yendo bien en mi carrera, todo está bien, aún somos salientes”, acotó.