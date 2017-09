Saca cara por las chicas Klug

Mauricio Diez Canseco apadrino a Samahara, Melissa y Gianella Klug en su debut en las pasarelas que organizo ‘Fundación Rústica’, donde todo lo recaudado es a beneficio del ‘Hogar Vida’ que alberga niños y madres con VIH.

“Para ser su primera vez, lo hicieron bien. Lo que si pediría es que no ataquen a estás chicas, ellas no conocen este medio, recién están empezando. Lo que si me ha encantado de ellas es que tienen mucho ángel, son lindas, ellas serán las futuras Kardashian del Perú”, comentó Mauricio.

Por otro lado, el empresario se mostró feliz por los casi cuatro meses de embarazo de su esposa Antonella de Groot, haciendo oídos sordos a los comentarios que pueda seguir lanzando Daylin Curbelo. “Han existido cositas raras, pero bueno estamos felices con el quinto heredero”, respondió Diez Canseco.