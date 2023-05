Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una niña que fue diagnosticada con autismo sufrió de bullying durante su etapa escolar, pero ahora con solo 11 años ya está estudiando una maestría en matemáticas en una universidad.

La mayoría de niños adquieren sus conocimientos y habilidades fundamentales en el colegio. Sin embargo este lugar no siempre es agradable, sobre todo para aquellos niños que sufren de bullying.

Tal es el caso de Adhara Pérez Sánchez, una niña mexicana de 11 años que durante su etapa escolar tuvo que soportar las burlas de sus compañeros de clase por ser diferente a ellos. La niña sufre de autismo y supo salir adelante pese a todo.

Sufría Bullying en la escuela

Adhara Pérez proviene de Tláhuac en Ciudad de México, allí le diagnosticaron autismo a los 3 años de edad. Ella había mostrado un retraso en el desarrollo de su habla, comenzó a gatear más rápido que otros niños y se mecía sola en su silla alta, tras esto sus padres no dudaron en darle todo su apoyo.

Por el contrario, en la escuela ella no recibía este mismo apoyo por parte de sus compañeros, pues los niños no eran amables con ella y se burlaban de su retraso en el desarrollo.

“Los profesores no fueron muy empáticos, me dijeron que ojalá ella terminara un oficio“, indicó la madre de Adhara a medios de comunicación.

“Empezó a autoexcluirse, no quería jugar con sus compañeros, se sentía extraña, diferente“, añadió.

Mira también: ¡Sorprendente! Niño hace sus tareas en la calle mientras vende dulces

Pese a esto, Adhara logró terminar la escuela primaria a los 5 años, pero por si fuera poco, un año después concluyó el nivel secundaria y la preparatoria.

Sin embargo, era notorio que el trato que recibió en la escuela le había afectado a la pequeña.

“Podía estar en la escuela por un tiempo, pero luego no pudo, se quedaba dormida, ya no quería hacer cosas. Estaba muy deprimida, la gente no tenía empatía, se burlaban de ella”, señaló la madre.

Debido a esto la madre de Adhara, Nayeli Sánchez, decidió llevarla a terapia para tratar su depresión. Su terapeuta notó que la pequeña se sabía la tabla periódica de memoria y tenía conocimientos en álgebra, por lo que recomendó a Nayeli que la matriculara en el Centro de Atención al Talento (CEDAT), una escuela para niños superdotados.

Ahora es toda una genio

Tras recibir el consejo, Adhara rindió un examen inicial y se le registró un coeficiente intelectual de 160, lo cual es más alto que el de Albert Einstein y Stephen Hawking.

Ahora la pequeña que sufre de autismo estudia una maestría en matemáticas en la Universidad Tecnológica de México y sueña con convertirse en astronauta y trabajar para la NASA.

Mira también: ¡Alcanzó el éxito! Joven pagaba sus estudios vendiendo globos y se gradúa de contador

Adhara se encuentra trabajado con la Agencia Espacial Mexicana, allí se encarga de promover la exploración espacial y las matemáticas en las niñas.

Además, la pequeña cuenta con una licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la Universidad CNCI, por lo que busca lograr grandes cosas.

“Quiero ir al espacio y colonizar Marte”, expresó la menor.

“Si no te gusta dónde estás, imagina dónde quieres estar. Me veo en la NASA, así que vale la pena intentarlo”, añadió.