“Salió de la nada”: “Canchita” Gonzáles sobre penal fallado por Alex Valera

¡Aún duele! Ha pasado más de un año desde aquel fatídico 13 de junio. Aquel día, Perú le decía adiós al sueño mundialista de Qatar 2022 al perder ante Australia, en penales. Para el combinado patrio fallaría Luis Advíncula (disparo en el palo) y Alex Valera (penal atajado por Redmayne). Sin embargo, pese a que ya pasaron varios meses, “Canchita” Gonzáles hizo una autocrítica y develó uno de los secretos de aquella tarde.

“Canchita” Gonzáles se confiesa

La selección peruana había dejado una buena imagen en Rusia 2018. Pese a ser eliminados en primera ronda, el buen juego mostrado por los entonces dirigidos por Ricardo Gareca dejó más que impresionados a sus propios rivales. Este fútbol querían replicarlo en Qatar 2022, sin embargo, la mala fortuna no lo permitió.

El juego entre Perú y Australia quedó igualado sin goles en el tiempo reglamentario y suplementario, por lo que tuvieron que irse a la tanda de penales. El tiro final lo falló Alex Valera y, hace unas horas, “Canchita” Gonzáles reveló un dato inédito de aquel 13 de junio.

«Con Trauco estábamos hablando para ver quien iba al penal y de la nada salió Alex. Miró y dijo: ‘Yo voy’ (…) Él había practicado un día antes los penales y le salía muy bien», contó el exfutbolista de Sporting Cristal al programa «Al ángulo».

Sobre el partido en sí, el ex volante de Sporting Cristal fue muy autocrítico. Señaló que, durante la previa del encuentro, muchos ya creían que la clasificación a Qatar 2022 estaba servida. Pero, aquel día, no se encontraron como equipo por lo cual, no funcionaron y posterior a ello, llegó la eliminación.

«La gente aquí pensaba que ganaríamos y daba por hecho que iríamos al Mundial. En ese partido, como equipo no funcionamos. Fue duro para nosotros. Había días que, en lo personal, no podía descansar bien (…) Siento que pude haber hecho más», agregó el mediocampista.

¿Cuándo juega la selección en su debut?

Se supo que Perú arrancará las Eliminatorias como visitante ante Paraguay en el estadio Antonio Aranda Encina. Este primer duelo de Perú en el presente proceso clasificatorio se dará el jueves 7 de septiembre desde las 5:30 de la tarde (hora peruana).

Fecha y horario confirmado para el Paraguay vs Perú por las Eliminatorias ➡️ Jueves 7 de setiembre a las 5:30 p.m. (hora peruana)

🏟️ Estadio Antonio Aranda Encina (Ciudad del Este) pic.twitter.com/AeQxf5PLmo — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) July 7, 2023

Todo apunta a que este encuentro sería el primero en disputarse por las Clasificatorias Sudamericanas y los dirigidos por Juan Reynoso quieren arrancar con buen pie.