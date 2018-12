Salsera Daniela Darcourt : ‘Estoy cansada de Yahaira’

La salsera Daniela Darcourt se prepara junto a Pedro Loli para la final del ‘Dúo perfecto’ y espera alzar la copa este sábado. Reconoció que ha disfrutado la competencia, pero le fastidia que en las redes sociales siempre la comparen con Yahaira Plasencia, con quien desea marcar distancia y evitar más odios entre los fans.

“Que te empiecen a comparar es un estrés. A mí me comparan mucho con Yahaira y eso me fastidia. Yo subo algo con Pedro y en las redes me dicen, ‘tú le debes tu fama a Yahaira’, dan a entender que los shows funcionan por ella. No me puedo mover el cabello porque dicen que estoy imitando a Yahaira. Si yo canto una canción que la señorita canta o cantó, la gente critica”, comentó la cantante de ‘A esa’.

“Dicen que busco pantalla hablando de ella, y eso no es cierto. Estoy cansada. No quiero que me mencionen a la señorita, ella no tiene nada que ver conmigo, no es mi amiga, tampoco mi conocida. Ella no se mete en mi toma de decisiones diarias en la vida y tampoco me meto en la suya. Pido, por favor, a todos sus fans, que paren porque solo fomentamos más comentarios de odio, más distancia, se incita al bullying. Queremos trabajar tranquilos”, aseveró Darcourt.

Su compañero de reality lamentó que los ataques en redes sean de mujeres. “La mayoría que le escribe a Daniela y Yahaira en las redes son mujeres. Tantas marchas que hay, en las que se pide no maltratar a las mujeres, y entre ellas se están maltratando”, acotó Loli.