Samahara Lobatón aprueba a Ítalo Valcárcel

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, está feliz porque su mamá retomó su relación con Ítalo Valcárcel luego que se especulara que le había sido infiel mientras la ‘Chalaca’ se encontraba de vacaciones en Europa. Ella dejó en claro que le tiene mucho aprecio al bailarín y desea que su vínculo dure para siempre.

“¡Qué bueno (que hayan regresado)! Yo a Ítalo lo quiero un montón y si las cosas van bien, mucho mejor”, sostuvo la integrante de ‘Combate’.

-¿Te gustaría que su relación dure para siempre?

Para siempre si quieren

-¿Qué te parece que Diego Chávarri se haya burlado de la relación sentimental de tu mamá haciendo con su mano la señal de ‘cachitos’?

No me meto, no opino porque (Diego) me cae muy bien. Cada uno en su tema.

-Hablando de otro tema, ¿Cómo te va en ‘Combate’?

Es una carga muy fuerte estar de lunes a viernes en televisión, pero estoy feliz. Me va bien.