Samahara Lobatón dio la cara y se defendió de las acusaciones de Youna, luego de que él tildara a la hija de Melissa Klug de infiel.

Recientemente Youna se presentó en Magaly tv la Firme y reveló que habrían presuntas conversaciones que demostrarían que Samahara le fue infiel. El popular Youna contó toda su verdad dejando al descubierto lo que hacía Samahara mientras aún tenía una relación con él.

“Yo le reviso el celular a Samahara y le encontré pruebas por las que luego le reclamé”, expresó.

Sin embargo, Magaly reveló que a través del ‘Chismefono’ le llegó el dato de quién sería el tercero en discordia.

«Me dicen que este jugador sería Yordy Reyna», dijo la ‘urraca’, declaraciones que Youna evitó aceptar o negar.

Tras esto, Samahara Lobatón decidió asistir al programa de Magaly para desmentir esto y contar su versión de los hechos.

¿Qué dijo Samahara?

La hija de Melissa Klug se presentó en el set de Magaly tv la Firme y dio sus descargos. Samahara se defendió tras ser acusada de mala madre y negó ser más mujer que mamá para su hija.

“El primer tema que quiero aclarar es que yo no soy más mujer que mamá. A él le gusta decir eso porque ustedes me han visto desde que mi hija nació, trabajando, presentándome en canales, siempre para que a mi hija no le falte nada. Tener ayuda en casa no me hace ser menos madre o menos mujer”, expresó la influencer.

Tras escuchar esto, la conductora estuvo totalmente de acuerdo con ella y criticó lo dicho por Youna, pues le pareció un comentario bastante machista.

“Tengo mil cosas que hacer, pero eso no quita que sea una mala madre, hago mil cosas con ella. Cuando tengo que trabajar, tengo que derivar”, agregó Samahara.

Se pronunció sobre su supuesta infidelidad

Samahara también habló sobre las declaraciones de Youna al asegurar que la influencer le habría sido infiel. Ella negó totalmente las acusaciones y aseguró que Youna ni siquiera tiene pruebas.

“Si el tenía las pruebas no hubiera tirado la piedra y escondido las manos. Me hubiera gustado que en verdad sacara las pruebas que dice tener”, señaló.

Además, indicó que Youna dijo esto en un momento de desesperación, pues aseguró que el barbero la llama insistentemente y le pide retomar la relación.

“Lo que siento que el hizo ayer es un manotazo al ver que perdió su familia y no hay nada que hacer. Porque yo decidí terminar la relación y venir a Perú por la estabilidad emocional de mi hija y porque ya me cansé de la relación”, expresó.

Samahara reafirmó que ella siempre respetó su relación y nunca le fue infiel a su expareja.

“Si en algún momento ha pasado algo, ha sido en el momento que he estado 100% soltera sin tener nada con él. Cuando yo he estado con él lo he respetado y hemos respetado nuestra familia”, agregó.

Por último, la influencer acabó con los rumores y aseguró que ella nunca tuvo nada con el futbolista Jordy Reyna, pues indicó que solo lo conoce de ‘hola y chau’.