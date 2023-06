Samahara Lobatón revela que terminó su relación con Youna

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Samahara Lobatón reveló mediante sus redes sociales el fin de su relación con el padre de sus hijas, Youna.

Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug publicó un comunicado para sus seguidores en el cual confirmaba la ruptura.

En el comunicado también pidió a la prensa tratar de no especular el motivo de su ruptura por el bien de su pequeña y agradeció a sus seguidores por el apoyo.

«Hoy he dada por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen por tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida», se leía en el comunicado.

Esto rápidamente dio que hablar entre sus seguidores y los de su expareja Youna.

Samahara eliminó el comunicado

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Samahara se arrepintiera de su publicación, pues en menos de una hora borró el comunicado de su red social.

Aunque muchos de sus seguidores ya le habían sacado captura a este y lo difundieron por redes sociales. Uno de estos seguidores habría enviado el pantallazo al popular ‘Samu’ del portal Instarandula para que él lo publicara.

Mira también: ¡Emotivo! Milett Figueroa es eliminada de “El gran chef famosos”

«Mira Instarandula, que pena. Ella se fue lejos de Perú para formar su propio hogar», le escribió el seguidor.

«´Pero el anuncio le duró subido poco menos de media hora, de ahí lo borró», escribió Samuel Suárez junto a la captura.

Melissa Klug le brinda mensaje de apoyo

Tras la sucedido, Melissa Klug respaldó a su hija en redes sociales y compartió un reflexivo mensaje que iría dirigido para ella.

“¡Ánimo! Sea lo que sea que tiene así, no puede ser tan malo y si lo es, no será eterno”, se puede leer en la publicación de la influencer.

Mira también: «Le zampé un cachetadón», Florcita indignada con sujeto que trató de sobrepasarse

Sin embargo, Samahara realizó otra publicación que daría a entender que habría tenido algún tipo de conflicto con un miembro de su familia.

“Una de las mentira más grandes que nos enseñan, es que la sangre nos hace familia… No, eso nos hace mucho daño. La sangre nos hace parientes. El amor, la confianza, el respeto, la lealtad, eso nos hace familia”, se lee en el reflexivo mensaje.