Tras los rumores de un infidelidad con Yordy Reyna, Samahara Lobatón confesó sentirse avergonzada con el futbolista y le pidió disculpas.

Tras el fin de la relación de Samahara Lobatón y Youna, ambos se presentaron en diferentes programas de televisión para dar sus versiones. Las declaraciones que sorprendieron más en un principio fueron las de Youna, pues en su momento se presentó en el set de Magaly haciendo fuertes revelaciones.

El barbero reveló que Samahara le había sido infiel, pues le había revisado el celular y aseguró tener pruebas. Tras esto Magaly indicó que a través del ‘Chismefono’ le llegó el dato de quién sería el tercero en discordia.

«Me dicen que este jugador sería Yordy Reyna», dijo la ‘urraca’, declaraciones que Youna evitó aceptar o negar.

Esto generó el rumor de un supuesto romance entre Samahara Lobatón y Yordy Reyna, por lo cual la influencer aseguró sentirse avergonzada con el futbolista.

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

La hija de Melissa Klug brindó una entrevista a América Espectáculos, donde empezó insinuando que no se arrepiente de haber viajado a Estados Unidos por su relación con Youna.

“En esta vida uno no se puede arrepentir de nada. Uno aprende de los errores para agarrar impulso y seguir adelante”, expresó.

La influencer confesó sentirse avergonzada tras ser vinculada sentimentalmente con Yordy Reyna tras las declaraciones de Youna en ‘Magaly Tv, la firme’. Ella aseguró que ni siquiera tiene una relación amical con el futbolista, pues solo son conocidos.

“No tengo ningún tipo de contacto con el. Lo conozco de ‘hola y chau’, de verdad hasta vergüenza me da que me sigan preguntando con él”. indicó.

“Me da vergüenza, no saben la vergüenza que siento con él. Si tiene pareja o no, mil disculpas. Ni siquiera salió de la boca de Youna su nombre, salió de Magaly”, agregó.

Negó las acusaciones de Youna

Samahara Lobatón también se presentó en el programa de Magaly días después de que su expareja la acusara de infiel y asegurara tener pruebas. La influencer aseguró que nunca fue infiel y hasta reclamó a Youna que mostrara las pruebas que dice tener.

“Si el tenía las pruebas no hubiera tirado la piedra y escondido las manos. Me hubiera gustado que en verdad sacara las pruebas que dice tener”, señaló.

“Si en algún momento ha pasado algo, ha sido en el momento que he estado 100% soltera sin tener nada con él. Cuando yo he estado con él lo he respetado y hemos respetado nuestra familia”, agregó.