Tras las criticas que Melissa Klug hizo sobre su hija, donde la tildó de rebelde, Samahara Lobatón decidió responderle y se pronunció al respecto.

Recientemente Melissa Klug estuvo como invitada en el set de ‘Mande quien mande’ donde se pronunció respecto a su hija tras su polémico ampay. La expareja de Farfán dejó en claro que ella no se involucra en las decisiones que su hija toma, pues ella es mayor de edad.

Además, en otro momento reveló que Samahara Lobatón no escucha sus consejos y toma sus propias decisiones. La empresaria también señaló que Samahara se fue de su casa muy joven debido a que a su hija no le gustaba seguir las reglas de su hogar.

Tras esto, Samahara Lobatón decidió pronunciarse al respecto y responder a las acusaciones que hizo su madre en el programa de María Pía Copello.

Samahara responde a Melissa Klug

La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón decidió dar declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, donde se pronunció sobre lo dicho por su madre. La influencer de 21 años afirmó lo que había dicho Melissa, pues confesó que fue muy rebelde durante su adolescencia. Además, señaló que su carácter es así, pues tiene su manera de actuar frente a situaciones que no le parecen.

“Sí yo he sido bien rebelde (con ella) también, y no solo con ella”, reveló Samahara Lobatón.

“Es mi carácter, yo no me callo, nadie me va a callar. Yo tengo mi propia manera de actuar, yo hago lo que a mi me parece que está bien, yo ya soy una mujer adulta ahora”, agregó.

La influencer también señaló que pese a que algunas personas buscarían aconsejarla para bien, ella no toma en cuenta los consejos de nadie, ni siquiera los de su madre.

“La verdad es que los consejos de nadie, tengo mucha gente que le gusta aconsejarme, yo no lo tomo en cuenta, yo hago lo que a mi me parece (…) Yo soy una mujer adulta, vivo sola, soy independiente”, indicó.

Peluchín la critica

Tras escuchar lo dicho por Samahara Lobatón, el conductor del programa de espectáculos no dudó en pronunciarse y la criticó duramente. Rodrigo González dejó en claro que considera que Samahara es la culpable de su relación tirante con Melissa Klug.

“Si ella no lo tiene claro, puede que sea propio de su personalidad, porque con las otras hijas no vemos que tenga Melissa Klug esa relación tirante, entonces la chueca es ella”, manifestó.