Samahara sin incovenientes con los ex de su mamá

La engreída de Melissa Klug, Samahara Labatón, se hizo presente en la alfombra roja de la película ‘Cincuenta Sombras liberadas’ y aclaró que no se le subieron los ‘humos’ tras ingresar a ‘Combate’.

“No soy monedita de oro para gustarle a todos. Aunque muchas personas pensaran que soy muy joven para entrar en el mundo de la televisión pero les demostrare lo contrario”, reveló unas de las llamadas ‘chicas Klug’.

De otro lado, opinó sobre el final del romance de su madre con el bailarín Ítalo Valcárcel. “Verlo involucrado con otras chicas no se ve bien, pero prefiero no opinar de eso. Yo me llevo bien con él y con Diego Chávarrí”, agregó.(K.C)