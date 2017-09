Samara Lobaton: “No somos monedita de oro”

Se bañan en aceite. El ingreso de las hijas de Melissa Klug a la farándula limeña no ha sido tan productivo, pues luego del enlace microondas que hicieron con ‘Amor, amor, amor’, donde no supieron responder quién era la terrorista Maritza Garrido Lecca, la lluvia de críticas en las redes sociales no se hicieron esperar.

“Sólo sé que es una terrorista que acaban de liberar, lo vi en las noticias”, comentó Samara Lobatón, causando que miles de cibernautas las tildaran de ‘burras’ y hasta las mandaron a estudiar.

“Todo lo que digan con mala vibra o mal intencionado a nosotras nos resbala, no somos pepita de oro para gustarle a todo el mundo, nosotras no somos hipócritas si no te gustamos sobre lo que opinamos entonces no nos sigas”, comentó Samara quien invitó al público al desfile en beneficio de la Casa ‘Hogar de vida’ que será este 28 de septiembre en Rústica de Costa Verde.