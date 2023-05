Compartir Facebook

Tras el incómodo incidente que sufrió Micheille Soifer en un concierto de reguetón, Samu indicó que se lo tiene merecido y le llegó el karma.

El fin de semana, la cantante sufrió abucheos en el escenario por parte del público del ‘Reggaetón Lima Festival’. Al parecer, el público se disgustó con la aparición de la exchica reality cuando debía estar en escena Ivy Queen.

Sin embargo, todo el problema en la organización habría sido debido a las fallas técnicas que presentó el evento durante la presentación de Lunay.

El dueño de la cuenta de ‘Instarandula’ no dudó en pronunciarse al respectó y señaló que lo sucedido con Micheille Soifer fue justicia divina.

¿Qué dijo Samu?

El popular ‘Samu’, recordó que en el pasado, la artista había tratado mal a un reportero del programa ‘Amor, Amor, Amor’. Ella le había quitado los lentes e incluso los expuso cual si fueran un trofeo.

“Eso es maldad y lo dijimos en ese entonces y absolutamente todos los programas de Latina nos solidarizamos con Oto y maldad completa”, indicó Samu.

Debido a esto, Samuel no dudó en relacionar lo sucedido en el concierto con este suceso del pasado.

“En relación con lo que ocurrió con lo de las pifias y todo, las cosas se pagan, todo ocurre en esta vida, se actúa mal y con soberbia. No pretendas que la gente te haga el amén en todo, si te has querido pintar así creyendo que eres una Diosa que te tienen que rendir pleitesía”, señaló.

No conforme con esto, también calificó a la cantante como una mala persona y no solo por lo sucedido con el reportero.

“Con la mala persona que has demostrado ser, no solamente con lo de Oto, a lo largo de muchas entrevistas, tu actitud déspota y malcriada, bueno los antiguos sabemos quién es Micheille Soifer”, añadió.

Michelle se pronuncia sobre abucheos

Michelle Soifer fue invitada al programa ‘América Hoy’, donde habló sobre las críticas recibidas en el concierto de reguetón.

La cantante indicó que su participación ya había sido pactada y debido al alto ruido ella nunca escuchó las críticas del público.

“Yo no estoy aquí para hablar de problemas técnicos o el problema de sonido. No puedo dar respuestas por algo que desconozco, yo no sabía”, indicó

“Yo fui y presenté mi espectáculo como lo había pautado con tres canciones propias” (…) “Me avisaron y me invitaron al evento un día antes. Era una oportunidad que no iba a dejar pasar”, agregó.