El popular ‘Samu’ reveló imágenes que le habrían mandado sus seguidores donde se ve a Shirley Arica y Rodney en situaciones muy cariñosas.

Como se sabe, Shirley Arica y Rodney Pío se casaron en el año 1014 y hasta tuvieron una hija. Sin embargo, luego de varios escándalos que hasta involucraban denuncias de por medio, la expareja decidió separarse.

¿Shirley Arica regresó con Rodney Pío?

El dueño de Instarandula sorprendió a todos sus seguidores con una nueva revelación, pues esta vez ‘Samu’ compartió algunas imágenes que le enviaron sus seguidores. En las reveladoras imágenes se puede ver a la popular ‘Chica realidad’ comportarse de forma muy cariñosa con Rodney Pío en Plaza San Miguel.

“Lo que si me ha llegado son varias ratujeadas que he ido guardando… ¿Qué está pasando entre Shirley Arica y Pio Dean? Actualícenme. ¿Regresaron? Hace semanas estaba chapando con un norteño. ¿Qué parte de la historia me he perdido?”, empezó diciendo el comunicador.

Además, no solo evidenció a Shirley con imágenes, pues también reveló que gente cercana al entorno de la modelo le habría confirmado que retomó su relación con el padre de su hija.

“No está la menor cerca, y no creo que sea un momento de confraternidad entre padres. ¿Han visto cómo la agarra y chapa cuello? Gente cercana al entorno de Shirley me han dicho que han regresado. Ah ya, esa no me la sabía”, expresó Samuel Suárez.

Además, dio a entender que la supuesta pareja no tendría miedo a exponerse, pues ni siquiera buscan ocultarse.

“Ojo que ellos no se estarían ocultando, tengo varias ratujeadas, con su hija también. Hace semanas estaban juergueando en una discoteca, pero mucha confianza entre padres. Obviamente que anuncien su regreso después de todos los dramas, si nos cae de sorpresa”, indicó.

¿Por qué la expareja se separó?

En el años 2015 Shirley Arica reveló los problemas que tenía con su pareja de ese momento, Rodney Pío. Ella terminó su relación con él y relató los problemas personales que tuvieron, a pesar de que dieron todo de sí por continuar la relación.

“Ha habido algunos problemas pero estamos tratando de que la relación continúe bien. El nacimiento de una bebé conlleva una serie de responsabilidades y cosas, entonces como que empiezan más las discusiones”, expresó en su momento.

Sin embargo, recalcó que si relación llegó a su fin debido a que ella no se encontraba en un buen momento.