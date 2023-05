Compartir Facebook

El popular ‘Samu’ no dudó en pronunciarse sobre las disculpas públicas de Paolo Hurtado y se burló de Jossmery Toledo tras el mensaje del futbolista.

Recientemente el ‘Caballito’ Hurtado publicó un video donde pedía disculpas públicamente a su familia tras su ampay con la ‘extombita’.

Tras esto, muchas figuras públicas se pronunciaron sobre el tema y el dueño de la cuenta de Instarandula no fue la excepción.

Samuel Suárez no dejó pasar la oportunidad de generar contenido y se pronunció sobre el tema burlándose de Jossmery y hasta imitó cual sería su reacción.

¿Qué dijo ‘Samu’?

El periodista de espectáculos realizó una graciosa imitación de la actriz imaginando como ella habría reaccionado al ver la publicación del futbolista.

“Ya me imagino a Jossmery emocionadita leyendo… Paolo acaba de subir un comunicado, seguro va a contar lo linda que fui durante el viaje a Cusco o lo linda que fui con su familia en Chosica, ahí donde fuimos más allá de Lima… ¡Ay, que lindo!”, comentó Samuel en las historias de la cuenta de Instarandula.

“Pero, ¿por qué no me menciona? ¿Por qué no dice lo mucho que me quería? Que era la única en su vida”, añadió el periodista mientras se reía.

¿Qué dijo el ‘Caballito’ en su mensaje?

Tras su polémico ampay con Jossmery Toledo, esta semana Paolo Hurtado por fin rompió su silencio y se pronunció mediante un video en redes sociales.

En el video el jugador de fútbol pidió disculpas públicas a toda su familia, incluida su esposa Rosa Fuentes.

“Sé que han sido semanas difíciles para mi familia y que mis decisiones los han dañado de manera innecesaria y por eso soy consciente que los he decepcionado profundamente. Por eso, quiero pedirle perdón a mis hijos y mi esposa por todo lo ocurrido”, indicó.

Además se pronunció sobre el acuerdo de conciliación que tiene con su esposa Rosa Fuentes y no dudó en agradecerle.

“Hace poco hemos tenido un acuerdo positivo con mi esposa por el bienestar de nuestros hijos. Por eso quiero agradecerle su capacidad y su buena disposición para llegar a un acuerdo por el bienestar de nuestros hijos, porque nunca nada estará por encima de ellos”, agregó.