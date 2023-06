Compartir Facebook

Samuel Suárez se pronunció mediante su cuenta de Instarandula y respondió a las declaraciones de Jessica Newton luego de ser grabada por sus seguidores.

Hace poco, las ‘ratujas’ de Instarandula captaron a la directora de la Organización Miss Perú en un aeropuerto y la hicieron blanco de burlas. Tras esto, Jessica Newton cuestionó el accionar de los seguidores de Samuel Suárez y señaló que Instarándula manifestó que ella no seguiría a la cabeza del certamen Miss Perú, ni ningún otro.

“¿No fue Instarándula quién dijo que yo dejaría los concursos? Gracias por estar al pendiente de nosotras”, comentó la exreina de belleza peruana en redes sociales.

Tras esto, el dueño de la página de Instarandula no dudó en responderle mediante redes sociales.

¿Qué dijo Samuel Suárez?

El conductor de Instarandula se pronunció sobre las declaraciones de Jessica Newton y no dudó en corregirle a través de su cuenta de Instagram. Pues negó totalmente haber dicho que ella no seguiría liderando los concursos de belleza.

«Yo creo que debe estar confundiéndose de chisme, como tantas personas rajan de ella porque tiene como ochenta mil enemigos. Solita te ganas bronca ajena. No tengo nada personal contra nadie ahora pero te vi como “mírame ahora, sigo sacando Misses, sigo triunfando” y bien por ti hijita», expresó.

Además, el popular ‘Samu’ aprovechó para arremeter contra la directora de la Organización Miss Perú y señaló que escoge a las Misses a dedo.

«Sigue adelante, así pongas a dedo o no sigues sacando Misses según a tu criterio y algo que siempre decimos acá es que sí, creemos que algunas de las participantes puedan ir a dedo. Lo que no significa que está mal porque debe tener a sus favoritas», indicó entre risas. De esa forma dio a entender que no se encuentra en contra de su forma de elegir a las ganadoras de sus concursos, pues varias tienen buenas cualidades.

Para finalizar, el influencer le dedicó la canción «No te creas tan importante», pues aseguró que sus seguidores graban a cualquier famoso que encuentren.

«Las ratujas ven y graban a todo famoso que salga. Aquí no discriminamos, acá no escogemos a dedo», expresó.