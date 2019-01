San Juan de Lurigancho: Salvaje ataca con plancha y martillo a su ex

Una madre de familia fue atacada con una plancha y a martillazos por su ex pareja en San Juan de Lurigancho. Ida Geovana Marcos Benites (36) pide ahora protección para su vida, pues agresor; José Fernando Falcón Tumbay (43), se encuentra libre pese al brutal ataque.

Amenaza

El desquiciado sujeto aprovechó que había mucha bulla por una fiesta en la vivienda vecina, para meterse por la ventana de la casa, ubicada en el asentamiento humano ‘Villa Virgen’ y buscar cumplir con su amenaza; matarla mientras ella dormía. José Falcón primero intentó ahorcar con sus manos a su ex pareja, como esta se defendió, el sujeto cogió una plancha para golpearla. También le dio puñetazos y patadas.

Agarra martillo

No satisfecho con tanto daño; el agresor coge un martillo para eliminar a la madre de familia, que luchó por su vida. “Cuando él agarra el martillo, para tirármelo en la cabeza. Ahí llega el dueño de la casa. Justo ahí. Por un minuto y me mataba. Entra el señor y le dice ¿vecino que pasa? Ahí es donde le quité el martillo porque ya se venía encima mí”. El sujeto sería detenido por agentes de la comisaría de 10 de Octubre, sin embargo por decisión del fiscal de turno, sería dejado libre al lunes por la mañana. La autoridad habría considerado lo ocurrido solo ‘como lesiones’. Falcón negó el ataque. “Yo si la jalé de los pelos. No le pegué. Le jalé de los pelos nada más. Ella no me ha dicho que estaba con su amante”, expresó. Sin embargo, Ida pidió desesperada protección para su vida. “Ya basta por favor, ¡Dios Mío!”. Ministra de la Mujer, por favor no deje este caso, porque él me va a enterrar”.

El dato

La víctima teme que su pareja de 19 años fugue a provincia pues trabaja en una mina. Asimismo, otros familiares comentaron que Falcón siempre la manipulaba y que incluso la habría dopado hace dos años para abusar sexualmente de ella, que ya lo denunció cuatro veces.