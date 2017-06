San Miguel asada por Flavia

Johanna San Miguel negó que su regreso a la televisión de la mano de un reality se vaya a dar en un futuro, más ahora que la productora Cathy Sáenz pasó a las filas de ‘Combate’. “No, estoy dedicada a otros temas”, afirmó muy tajante la actriz que alterna sus actividades en la actuación en la obra musical ‘Mamma mía’ y las grabaciones de la tercera temporada de ‘Ven, baila quinceañera’.

Sin embargo, no quiso hablar de las acusaciones de Aída Martínez en contra de Flavia Laos por racismo. “Yo no tengo nada que opinar de terceras personas, no sé lo que pasa, no sé lo que no pasa y estoy dedicada a mi tema de actuación”, afirmó la ex mamá ‘leona’ tras borrársele la sonrisa del rostro.

(AR)