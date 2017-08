Sandra Arana: “No soy nadie para juzgar a la gente”

Por: Verónica Rondón

El estar 10 meses alejada de la televisión hizo que Sandra Arana haga un mea culpa de su participa­ción como panelista de ‘Espectáculos’. Hoy en día, la recordada ‘Chica terremoto’ ocupa su tiempo en su Stand Comedy y en un grupo religioso, para tratar de llenar el vacío que le dejo su madre, quien falleció hace tres meses atrás.

-¿Cómo te animas­te hacer un Stand Up Comedy?

Pasaron dos cosas en mi vida que marca­ron mucho, uno fue la muerte de mi mami y lo otro fue que mi hijo se fue a vivir a Estados Unidos y ahí replantee mi vida, porque las responsabilidades que tenía se fueron y me dio un poco el síndrome del nido vacío y decidí hacer esto.

-¿Te quieres alejar del espectáculos?

Estoy en otra etapa de mi vida. Yo agradezco a los productores por darme la posibili­dad de estar en ‘Espec­táculos’ pero si tengo que hacerle una auto­crítica a mi chamba, yo no soy nadie para juzgar a alguien.

-¿Te arrepientes de los comentarios que vertiste en ese espa­cio?

No me arrepiento, pero me hago mi auto­crítica, creo que no lo volvería hacer (criticar a alguien), porque nadie sabe lo de nadie, porque uno ve algo en la pantalla pero nadie sabe cómo son las cosas por atrás. Cuando yo me senté hablar de los demás me equivo­qué mucho.

-¿Ya no volverías estar como panelista de un programa de espectáculos>?

No es eso, porque uno nunca debe de de­cir que no, pero yo San­dra Arana me mediría (en hablar) mucho más porque no soy nadie para hablar de nadie.

-¿Sientes que tus co­mentarios le han hecho daño alguien?

Claro, a veces cuando uno está en televisión lo suelta pero no sabes cómo lo recibió la otra persona. En su mo­mento critiqué mucho a Greysi Ulloa cuando se metió con Milena y en ese momento no me di cuenta de muchas co­sas. En otra ocasión le dije a una chica en televisión ‘le falta más papa al caldo’ y la chica tenía un problema y un trauma porque era muy flaca y mis palabras le dolieron y una vez vino su pareja y me encaró, y tenía ra­zón quien era yo para decir eso.

-¿La enfermedad de tu madre hizo que te aferraras a Dios?

Sí, toda la vida fui católica pero bien alejada, ahora estoy pegada a eso y me en canta, trato de ser una buena cristia­na.

-¿Dejaste las juergas?

No es que la haya dejado pero ya no salgo tanto porque tengo un curso que hago los sábados a las 8 de la mañana y los domingos voy a un grupo donde alaba­mos a Dios. No salgo mucho porque ya estoy vieja (Risas), para dis­cotequear ya no.

-¿Estas con pareja?

Sí, estoy con pareja, salgo con alguien, pero no hay nada de anillo o convivencia.

-¿Qué proyectos tienes?

-Me voy un mes a México porque hay un festival de stand up comedy y quiero ir a aprender, voy a ir a mirar a nutrirme de conocimiento.