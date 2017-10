Sandra Arana: “Quiero hacer reír a la gente”

‘Porque seremos así’ es el nombre de la obra tetarla que trae de regreso a Sandra Arana a las tablas, en la Estación de Barranco todos los jueves a las ocho de la noche, y donde la ex chica terremoto cuenta diversas experiencias de la vida de una mujer.

“Regreso a la Estación de Barranco con mi stand up comedy, gracias a Dios en las dos fechas que presenté este show (que fue hace tres meses atrás) tuve la aceptación del público y como estoy nueva en el stand up comedy tengo que agradecerle al público con un buen show, y van a pasar un buen momento. Yo soy una mujer de retos y me voy para adelante, además en Diciembre regreso a Houston para llevar un taller de stand comedy para mejorar, Yo quiero hacer reír a la gente, divertirlos que es algo muy difícil”, comentó la actriz.