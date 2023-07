¿Sandra Katiuska de Papillón encontró el amor? Esto dijo la cantante

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La bella y dulce papillonera, Sandra Katiuska, ha encantado con su voz al público. La cantante de Papillón se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores, por medio de su historia en Instagram.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

¡Respondió algunas preguntas de sus seguidores!

Sandra Katiuska regresó a sus redes, después de estar algunas semanas inactiva. Por eso decidió abrir una caja de preguntas para sus fanáticos: «Paso por aquí para desearles un bonito día y bueno, debido a mi inactividad en Instagram porque he estado desaparecida por aquí. Les voy a dejar una cajita de preguntas y voy a responder algunas».

Lo primero que consultaron, fue si se encontraba bien debido a su inactividad en las redes, esto fue lo que dijo: «Varias personas me han preguntado porque no ando activa por aquí y en realidad si he dejado de lado mis redes sociales, he estado en otras cosas, pero en realidad todo súper bien«.

Sus fans se atrevieron a consultarle si abriría una cuenta de onlyfans: «Hola Sandrita, aquí un fan y admirador tuyo quiere preguntarte ¿Pa’ cuando la página de onlyfans?». Inmediatamente, Sandra respondió entre risas: «Pa’ cuando el onlyfans dice (se ríe) no, señores no».

Finalmente le consultaron si ya había encontrado una pareja sentimental: «Eres muy hermosa ¿Ya llegó el amor a tu vida?». La bella cantante de Papillón respondió los siguiente: «Claro que si, el amor siempre lo he tenido presente. Tengo mucho amor para dar a mis sobrinos, a mi familia y en general, a cada personita especial que tengo».

Te puede interesar leer: ¡Todo un éxito! Tony Rosado la rompe con exitosa gira en Europa

Un poco más de Sandra Katiuska

Sandra Katiuska es una de las integrantes de Papillón desde abril de 2022. A casi un año y medio siendo parte de esta nueva casa musical. La bella cantante interpreta temas como «Perdón», «Te Extraño Tanto», entre otros más.

La bella cantante ingresó al grupo a sus 22 añitos por medio de un casting interno de Papillón. Antes de llegar al grupo, perteneció entre otras orquestas como Mareya. Uno de sus sueños es seguir creciendo como artista, ahora formando parte de Papillón. Desea hacer sonar su música y talento a nivel internacional.

Papillón presente en el Aniversario 483 de Arequipa

La agrupación de cumbia, Papillón ¡La del rico vacilón! estará presente en el 483° Aniversario de Arequipa. El lunes 14 de agosto desde las 6pm estarán junto a Corazón Serrano, Armonía 10, El Encanto de Corazón, Los Puntos del Amor y Víctor Manuel del Perú en el mejor de Arequipa.

El grupo integrado por Caroline Tello, Nicole Flores, Eddy Martín, Mackeily Luján, Sandra Katiuska y Ethel Aliaga, llegarán para interpretar sus mejores éxitos musical que pondrán a bailar a todos.