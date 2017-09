Santi da con palo a ‘Peluchín’

El español, Santi Lesmes, fue muy crítico con el conductor de ‘Amor Amor Amor’, Rodrigo González ‘Peluchín’, sobre los polémicos comentarios que tuvo sobre las hijas de Melissa Klug al ponerlas en ridículo cuando les preguntó por la terrorista, Maritza Garrido Lecca.

“Peluchín debería de reinventarse en vez de ir contra tres niñas. Me parece manotazos de ahogado. Al parecer, las cosas ya no funcionan sino mira el rating de la semana pasada donde el programa ‘En boca de todos’ se lo come enterito. A lo mejor debería preguntarse por qué su programa de tres horas se lo han bajado a dos, debería preguntarse muchas cosas y no irse en contra de tres menores de edad”, señaló el panelista de ‘Cuéntamelo todo’.

Santi Lesmes también indicó que ‘Peluchín’ no debería tener ventana en un medio donde el mensaje es contra la violencia a las mujeres. “Si tan solo siguieran un 10% del Código de Ética, te aseguro que Rodrigo González no trabajaría en Latina (…) Una persona que pone calificativos a las mujeres no merece el respeto”, finalizó.