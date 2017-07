Santi Lesmes: ‘‘Siempre digo las cosas sin filtro”

Por: Analy Romero

“‘Al Aire’ me hizo conocido, pero ‘Cuéntamelo todo’ me ha hecho popular”, así define Santi Lesmes su paso por la televisión que, en realidad, lo inició como una especie de travesura con el desaparecido programa ‘Una noche con Janet’, de la popular ‘rulitos’ en Willax, marcando con su estilo frontal la pauta en el mundo farandulero. El español llegó al Perú a finales del 2009 contratado para realizar los espectáculos de una importante empresa de cru­ceros a nivel mundial. Cuenta que tras pisar el set de Janet Barboza, los seguidores le pidieron abrir un canal de YouTube, cuyo primer vi­deo, opinando sobre ‘El gran show’, alcanzó 10 mil visitas, captando así la atención de la producción de América, que no dudó en comuni­carse con él para que se uniera a sus filas. A sus 39 años dice estar solte­ro, pero feliz y sin temor a terminar sus días en nuestro país, aunque es consciente que “la televisión puede ser ingrata, pero tengo suerte de haber caído bien. Si sigo así yo me muero peruano”, confiesa a Karibeña el malagueño, que no se guarda nada cuando se le consulta por los perso­najes más polémicos de chollywood.

“CONTAMINADAS POR ESTE AMBIENTE”

-¿Qué opinas de Flavia Laos?

Creo que va a tener la carrera de actriz más corta de la historia del Perú.

-¿Por qué lo dices?

Cuando estás metido en esto tie­nes dos opciones: Cuidar tu carrera o comportarte como cualquier chibola de 19 años que revienta todas las discotecas y sales a cua­tro patas alcoholizada.

-¿Y Mayra Goñi?

En este país no hay muchas producciones actorales y muchas veces cuando no te ven en la televisión la gente se olvida de ti, este tipo de escándalos (lo de galilla vieja) le ayuda para estar presente en eventos, canjes…. son niñas, no le puedes pedir peras al olmo.

-¿Te sorprende su nueva actitud?

No la entiendo, Mayra es actriz, pero participó en un reality, tuvo un enamorado futbolista. Hace poco la prensa la siguió para hacerle una pregunta y dijo que se siente acosa­da, ese doble discurso no funciona aquí.

“CREO QUE LESLIE SÍ TUVO ALGO CON DOMÍNGUEZ”

-¿Cuál es el problema de Domín­guez?

Christian conoce una chica, le gus­ta y la quiere enamorar de tal mane­ra que cuando él se desenamora, que es rápido, no sabe cómo tapar eso.

-Entonces, ¿por qué no acepta su infidelidad a Karla Tarazona?

Ahora tiene 7 meses con ‘Chabe­lita’, tampoco va a decir fui a casa de Leslie, sí me acosté con ella y con la colombiana Lizeth Bendecida. No lo va a reconocer porque no tendría por qué hacerlo ya que lo dejaría en mala situación.

-¿Quién amenazó a la colombiana?

Recibió un mensaje donde se le recomienda llamar al mánager de Christian Domínguez. Le han dado el teléfono, ¿quién le llamó? No lo sé, debe ser alguien allegado al afectado.

-¿Crees que Karla Tarazona se aprovecha de su drama?

Todos los días sale con un banner en la espalda a factu­rar, lo mejor que le puede pasar a Karla Tarazona es que sigan saliendo chicas a hablar de Christian Do­mínguez porque seguirá facturando.

-¿Y dónde queda el empresario Alexan­der Blas?

Lo utilizó para tener un videoclip y hacerse de 4 banners más.

TILSA Y CACHO SON PURO HUMO”

-¿No crees en la bronca de este par?

Tilsa Lozano y Carlos Cacho son uña y mugre. Ella está en ‘El gran show’ gracias a Cacho, esa pelea nadie se la creyó.

-¿Qué opinas de Tilsa como jurado de ‘EGS’?

Ella es la persona con menos cre­dibilidad para criticar. Me da gracia que se siente a juzgar ya que cuando ella participó la botaron a la primera semana. Su papel es ser aleada de Carlos, ahora él vota por dos.

“SHIRLEY ARICA TIENE POCA VERGÜENZA”

-Se habló mucho de la cercanía de Carlos Cacho con el aún esposo de Shirley Arica

Rodney Pío ha visto una manera de facturar al igual que Angelo (del ampay de Shirley), solo que este último no tiene experiencia, pero el esposo está asesorado por Cacho, te aseguro eso, y yo no me creo eso que a Pío le gustan los hombres.

-¿Shirley no tiene remedio?

Su don no es la cordura, por más que le den opor­tunidades en la vida no lo va a valorar. Para mí es una maleducada y con poca vergüenza no se llega a nada. Yo la veo fuera de ‘Combate’, este es un canal que nos pide regularización, educación. Sus compañeros están felices de que no esté.

“AQUÍ Sí HAY LIBERTAD”

-¿Cuál es la fortaleza de ‘Cuéntamelo todo’?

Hacemos periodismo fuerte de investigación en espectáculos, con un pa­nel de mucha credibilidad, sin rabo de paja, y eso carecen los otros canales. Siem­pre confrontamos las cosas sin tapar a nadie, así sean del mismo canal. Nosotros no cuidamos como América o hacemos una defensa a muerte.

-¿Fue una tarea fácil?

Nosotros hemos conseguido estar tres horas al aire y llegar a picos de 6, siendo un programa nuevo, eso es un éxito. Nuestras notas repercuten en todos los por­tales, el set está lleno de perio­distas, los perfiles están rebotando en Latina. Nos hemos convertido en un referente de primicias en el espectáculo.

-¿Cuáles son tus planes a corto y largo plazo?

A corto, producir un nuevo mu­sical (porque también soy director teatral) tras ‘Fiebre de sábado por la noche’, ver qué licencia comprar a Broadway, seguir con mi tienda de ropa. A largo plazo me gusta­ría tener mi propio programa, un ‘night show’.

