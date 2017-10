Santi no perdona a Maicelo

El panelista de ‘Cuéntamelo Todo’, Santi Lesmes, aseguró que no dará marcha atrás con la denuncia de agresión que le interpuso al boxeador Jonathan Maicelo luego que el médico legista le informará que sus hematomas “se asemeja a un golpe de carro”. “La denuncia sigue en el Poder Judicial, ya recibieron el informe médico porque cuando se hizo el informe vieron los moretones, me pidieron radiografías, yo quise dejar el tema ahí, porque si no pasaba a instancia. Pero el médico que hizo el informe que dice que (la agresión) se asemeja a un golpe de carro, según el impacto y el agarre. Han pasado el informe y ya está en el Poder Judicial, ahora veremos qué pasa, él no se ha presentado a ninguna de las citaciones”, sostiene el español.

Lesmes también comentó que ‘CT’ continúa el próximo año y que “puede que haya una nueva incorporación, no sabemos si nos quedamos tres horas o empezamos antes”.