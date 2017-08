¿Se amistaron? Mario Hart echa flores a Krayg Peña

Mario Hart dejó atrás las discrepancias que tuvo con Krayg Peña y elogió la caracterización de la ‘Máscara’ que hizo en el último programa ‘Esto Es Guerra’. “Les va a sorprender mi respuesta, pero la ‘Máscara’ estuvo muy bien. Sé quién está detrás de la máscara (verde), hay que ser objetivos y le salió bien”, dijo el piloto en el set de ‘Estas en Todas’, luego de ver la competencia de talento del programa reality.

Aunque no quiso dar detalles si se amistó con el venezolano y ex de su esposa, Korina Rivadeneira, comentó que le gustaría regresar a ‘Esto Es Guerra’ y que todo “sea como antes”, en referencia a que su pareja no tenga problemas con su situación migratoria. “No sé cuándo se pueda dar, me gustaría regresar, llegar como fueron las cosas antes, llegar con mi esposa y que todo sea como antes. Siguen siendo días difíciles, complicados, tristes, simplemente estamos esperando que todo pase, seguimos con la esperanza”, sostiene el también cantante.

KORINA APOYA A PPK

En los últimos días, Korina estuvo muy atenta de sus redes sociales a pesar de su clandestinidad. Su última publicación fue a través de su historial en Instagram, donde se mostró de acuerdo con la decisión de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski, de no reunirse con Nicolás Maduro.

En otro post, se lee el siguiente mensaje: “Nada sucede por casualidad… los episodios se transforman y se limpian con la llegada del nuevo sol”, acompañado de una foto suya en desconocida playa.