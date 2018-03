Se apuntan en ‘Callao en su punto’

La orquesta cubana La Caro Band será la figura internacional del Festival Gastronómico ‘Callao en su punto’, que se realizará este domingo 4 de marzo desde las 12:00 del día en la Plaza Santa Rosa de Chucuito. Este espectáculo donde se mezcla la música y la rica comida peruana es organizado por el gobierno regional del Callao y auspiciado por radio La Kalle (96.1).

Todo el público en general está invitado a este gran espectáculo donde también estará el popular ‘sonerito’ César Vega, los Hermanos Cartagena, K’allao Salsa y para amenizar la tarde con un poco de música criolla Los Ardiles. El ingreso será libre, contará con todas las medidas de seguridad para disfrutar en familia sin ninguna preocupación y además habrá sorteos sorpresa para todos los asistentes.

César Vega, una de las figuras ascendentes de la salsa peruana, señaló que se alista para este espectáculo de primer nivel con lo mejor de su repertorio musical como ‘Hombre casado’, ‘Yo no soy un ángel’ y su último hit musical ‘Ya no creo en ti’. De igual forma Antonio y Wilmer Cartagena prometen cantar sus éxitos musicales como ‘Pídele perdón’, ‘Necesito un amor’, ‘Infidelidad’, etc.

Las intérpretes de ‘Amor de etiqueta’, ‘Y qué de mí’, entre otros señalaron estar felices con este concierto donde se reencontrarán con el público chalaco. “Será un concierto espectacular asi que estamos preparando lo mejor de nuestro repertorio para este domingo. El público del Callao siempre nos ha tratado de maravillas”, dijeron.